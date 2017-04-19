ليلة بكى فيها البافاري.. أرقام من موقعة البايرن والريال في البرنابيو

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد الإسباني، للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في الوقت الإضافي، خلال اللقاء الذي جميع بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سناتيايجو برنابيو» في إياب الدوري ربع النهائي للبطولة.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي أرقام مهمة من المباراة.



رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

- أصبح النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، بتسجيله 213 هدفًا في المباريات المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك بعدما سجل الهدف الثالث في مرمى بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، متفوقا على الفريدو دي ستيفانو 210، بينما يحتل سانتاليا المركز الثالث بـ209 أهداف وراؤول جونزاليس رابعاً بـ206 أهداف.

- كما استطاع رونالدو من إحراز 16 هدفًا، في 13 مباراة ربع نهائية في دوري الأبطال مع ريال مدريد.



- ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد 7 أهداف في شباك بايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.



راموس يخوض المباراة رقم 100

- تعد مباراة اليوم للمدافع سيرجو راموس، هي المباراة رقم 100 له في دوري أبطال أوروبا.

- بعدما سجل سيرجو راموس مدافع مدريد، هدفًا في مرماه، اعتبر راموس ثالث لاعب من ريال مدريد يسجل هدفين في مرماه في بطولتي الكأس الأوروبية، ودوري الأبطال، بعد زوكو وهيلجيرا.

شباكه غير نظيفة بدوري الأبطال.

- لم يتمكن ريال مديد من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 10 مباريات في دوري الأبطال.

- بعد احتساب ركلة جزاء ضد ريال مدريد لصالح بايرن ميونيخ، وصل عدد ركلات الجزاء التي احتسبت ضد النادي الإسباني إلى 28 ركلة جزاء في دوري االأبطال، أكثر من أي فريق آخر.

أرقام قياسية لمهاجم البايرن.

- تمكن البولندي، ليفاندوفكسي مهاجم بايرن ميونيخ، من تحقيق رقم قياسي في دوري الأبطال، حيث إنه نجح في هز شباك ريال مدريد بـ6 أهداف في دوري الأبطال، كأكثر لاعب سجل في مرمى الميرنجي، ليرفع رصيده في المنافسة بثمانية أهداف منذ انطلاق المنافسة.

- أنهى ليفاندوفسكي رقم بايرن ميونيخ 208 دقيقة دون إحراز أية أهداف في جميع المسابقات، ليحطم أسوأ رقم قياسي حصل عليه الفريق مع أنشيلوتي.

- بعدما سجل ليفاندوفسكي هدفًا في مرمي الريال اليوم، عادل رقم ليونيل ميسي، كثاني أسرع لاعب يصل إلى 40 هدفًا في دوري الأبطال، خلال 61 مباراة، بعد فان نيستلروي الذي سجل 40 هدفًا في 45 مباراة.