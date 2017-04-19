رونالدو: إحراز 6 أهداف في شباك نوير «غير معقول»

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أكد النجم البرتغالي كريستانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني، أن بايرن ميونيخ أثبت أنه فريق عظيم، خلال مواجهة اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو».

وأضاف «رونالدو»خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports، أن الريال لعب بشكل جيد، وسنحت له فرص عديدة خاصة في الشوط الأول، موضحا أن الميرنجي معتاد على المعاناة في المواجهات الكبرى.

وتابع صاروخ ماديرا، أن تسجيل 6 أهداف في شباك العملاق البافاري بمباراتين شيء غير معقول، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بتسجيله هاتريك في مباراة اليوم.

وعن اقتراب النادي الملكي من التتويج باللقب الـ12 في تاريخه، رفض رونالدو الحديث في الأمر، معلقًا «ليس الآن».

قاد رونالدو، فريقه ريال مدريد، للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه بايرن ميونيخ في الوقت الإضافي، خلال اللقاء الذي جميع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سناتيايجو برنابيو» في إياب الدوري ربع النهائي للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأحرز سيرجيو راموس الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، بينما أحرز رونالدو هدف الملكي الوحيد في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وفي الوقت الإضافي تمكن «الدون» من إحراز هدفين، بواقع هدف في كل شوط، في الدقيقتين 105، و109، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الرابع في الدقيقة 112، لينتهي اللقاء 4-2 لصالح الريال، الذي حسم بطاقة الأهل لصالحه بموجوع المباراتين بنتيجة 6-3.