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أوقيانوسيا تدعم أمريكا الشمالية لاستضافة مونديال 2026

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أوقيانوسيا تدعم أمريكا الشمالية لاستضافة مونديال 2026 أوقيانوسيا تدعم أمريكا الشمالية لاستضافة مونديال 2026

التحرير

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أعلن اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم اليوم دعمه لملف أمريكا الشمالية المشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم المقررة عام 2026.

وكانت قد أعربت دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، عن رغبتها في التقدم بملف مشترك لاستضافة المونديال الذي سيضم 48 منتخبا لأول مرة.

وقد أوضح ديفيد تشانج رئيس اتحاد اوقيانوسيا لكرة القدم أن الدول الـ11 الأعضاء في الاتحاد أبدت تأييدها لملف أمريكا الشمالية المشترك، مشيرا إلى أن هذه الدول الثلاث لديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة 48 منتخبًا و80 مباراة خلال المونديال.

كما قال تشانج في تصريح صحفي، إن اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) لم يستضف كأس العالم منذ 1994، لذا فمن المنطقي على أساس التناوب أن تعود كأس العالم إلى القارة.

وكان رئيس اتحاد اوقيانوسيا قد طالب الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" بإقرار فترة مفاوضات خاصة لملف كندا والمكسيك وأمريكا، وهو ما قد يحدث خلال الجمعية العمومية القادمة للفيفا في مايو المقبل.

ولم تتقدم أي دول أخرى حتى الآن بطلب استضافة كأس العالم 2026، علما بأن الفيفا سيعلن عن الملف الفائز بحق الاستضافة في عام 2020.

الجدير بالذكر أن روسيا ستستضيف مونديال 2018، بينما تستضيف قطر نسخة 2022، ويشار إلى أنه بموجب لوائح الفيفا يحق فقط لدول من الأمريكتين وافريقيا واوقيانوسيا التقدم بطلب استضافة مونديال 2026 نظرا لأن النسختين المقبلتين لكأس العالم ستتم إقامتهما في أوروبا وآسيا.

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التحرير

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