«دي بروين» في المقدمة.. أفضل 10 صناع أهداف في البريميرليج

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انتهت الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمس الإثنين، عقب إطلاق الحكم أنتوني تايلور، صافرته معلنًا نهاية مباراة ميدلزبره وآرسنال، باستاد ريفرسايد ستديوم، بفوز المدفعجية بهدفين لهدف، وشهدت الجولة تسجيل 30 هدفًا في 10 مباريات، انتهت جميعها بالفوز، باستثناء لقاءي (سندرلاند 2-2 وست هام يونايتد، كريستال بالاس 2-2 ليستر سيتي).

وجاءت الـ8 انتصارات كما يلي: (توتنهام هوتسبير 4-0 بورنموث، إيفرتون 3-1 بيرنلي، واتفورد 1-0 سوانزي سيتي، ستوك سيتي 3-1 هال سيتي، ساوثهامتون 0-3 مانشستر سيتي، وست بروميتش ألبيون 0-1 ليفربول، مانشستر يونايتد 2-0 تشيلسي، ميدلزبره 1-2 أرسنال).

وفي فوز مانشستر سيتي على حساب ساوثهامتون، بثلاثية دون رد، تمكن البلجيكي كيفن دي بروين، من صانعة هدفين لصالح السيتيزنز، ليأتي في مقدمة قائمة أفضل 10 لاعبين صنعوا تمريرات فعالة على المرمى في البريميرليج هذا الموسم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تستعرض "التحرير" أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي تأثيراً وفاعلية وإيجابية بالمساهمة لزملائهم في تسجيل الأهداف.

- دي بروين

شارك في 30 مباراة مع مانشستر سيتي وصنع 15 هدفًا.



- كريستين إريكسن.

خاض 31 مباراة مع توتنهام صنع فيهم 12 هدفًا.



- جيلفي سيجوردسون.

استطاع أن يخوض 33 مباراة مع سوانزي سيتي، ويصنع 11 هدفًا.



-أليكسيس سانشيز.

خاض سانشيز 31 مباراة بقميص أرسنال، وصنع 10 اهداف.



- ويلفريد زاها.

شارك زاها في 29 مباراة مع نادي كريستال بالاس، وتمكن من صناعة 11 هدفًا.



- روس باركلي.

تمكن روس باركي من المشاركة في 31 مباراة مع إيفرتون، وصنع خلالهما 9 أهداف.



- فابريجاس.

خاض فابريجاس 23 مباراة هذا الموسم بقميص البلوز، وصنع 7 أهداف.



- آدم لالانا.

شارك لالانا في 27 مباراة هذا الموسم مع ليفربول، وتمكن من صناعة 7 أهداف.



- بيدرو رودريجيز.

تواجد بيدور في 29 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، ونجح في صناعة 8 أهداف.



- مات فيليبس.

خاض فيليبس 27 مباراة بقميص وست بروميتش ألبيون، وتمكن من صناعة 8 أهداف.