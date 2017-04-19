بالفيديو.. ثلاثية رونالدو تُطيح بالبايرن من دوري الأبطال

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد الإسباني، للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في الوقت الإضافي، خلال اللقاء الذي جميع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سناتيايجو برنابيو» في إياب الدوري ربع النهائي للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأحرز سيرجيو راموس الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، بينما أحرز رونالدو هدف الملكي الوحيد في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وفي الوقت الإضافي تمكن «الدون» من إحراز هدفين، بواقع هدف في كل شوط، في الدقيقتين 105، و109، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الرابع في الدقيقة 112، لينتهي اللقاء 4-2 لصالح الريال، الذي حسم بطاقة الأهل لصالحه بموجوع المباراتين بنتيجة 6-3.

يذكر أن مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف.