أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المتحدث باسم دير سانت كاترين: «نحن بخير.. وقوات الجيش تؤمننا»

Google+ Print
المتحدث باسم دير سانت كاترين: «نحن بخير.. وقوات الجيش تؤمننا» المتحدث باسم دير سانت كاترين: «نحن بخير.. وقوات الجيش تؤمننا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق الأب غريغوريس، المتحدث باسم دير سانت كاترين، على الهجوم الذي استهدف حاجز أمني قريب من الدير، قائلًا: «نحن بخير، والدير محاط بقوات من الجيش، وهذا منذ فترة طويلة ولازال».

وقال في تصريحات لـ«التحرير» إنهم لا يعلمون الكثير حول حادث إطلاق النيران، والجهات الأمنية لازالت تحقق في الملابسات.

‏‫كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيان ذكرت فيه «أن عددًا من الأشخاص المسلحين الموجودين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، قاموا مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بالكمين، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار وترك أحدهم للسلاح الناري بحوزته بندقية آلية والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة».

وقال البيان إن «الهجوم أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ومواصلة جهودها لملاحقة وضبط مرتكبيها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين