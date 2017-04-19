المتحدث باسم دير سانت كاترين: «نحن بخير.. وقوات الجيش تؤمننا»

التحرير

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علق الأب غريغوريس، المتحدث باسم دير سانت كاترين، على الهجوم الذي استهدف حاجز أمني قريب من الدير، قائلًا: «نحن بخير، والدير محاط بقوات من الجيش، وهذا منذ فترة طويلة ولازال».

وقال في تصريحات لـ«التحرير» إنهم لا يعلمون الكثير حول حادث إطلاق النيران، والجهات الأمنية لازالت تحقق في الملابسات.

‏‫كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيان ذكرت فيه «أن عددًا من الأشخاص المسلحين الموجودين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، قاموا مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بالكمين، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار وترك أحدهم للسلاح الناري بحوزته بندقية آلية والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة».

وقال البيان إن «الهجوم أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ومواصلة جهودها لملاحقة وضبط مرتكبيها».