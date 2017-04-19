صور| خيم إيواء لمتضرري حرائق «دمرو» المجهولة بكفر الشيخ

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كتب:- عمرو الشامي

قال السعيد خميس، رئيس قرية فدان الفقي بمركز سيدي سالم، اليوم الثلاثاء، إنه تم وصول خيم الإيواء الخاصة بأصحاب المنازل المتضررة من الحرائق، خاصة بعد تجدد الحرائق لليوام الرابع على التوالي.

كانت قرية فدان الفقى تعرضت لحرائق مجهولة المصدر طوال الـ4 أيام الماضية، في حين أرجع أهالي القرية سبب ذلك لـ"العفاريت".

كما توافد رجال المطافئ والإسعاف ورؤساء الوحدات المحلية بالمنطقة للوقوف على مستجدات الأمر، في حين تم إبلاغ الأوقاف التي أرسلت 15 شيخا لقراءة القرآن.