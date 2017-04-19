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ننشر اسم شهيد الهجوم على كمين بمحيط دير سانت كاترين

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ننشر اسم شهيد الهجوم على كمين بمحيط دير سانت كاترين ننشر اسم شهيد الهجوم على كمين بمحيط دير سانت كاترين

مصراوي Masrawy

مديرية أمن جنوب سيناء

كتب ـ محمد الصاوي وفتحي عمر:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تفاضيل جديدة بواقعة الهجوم المسلح على قوة تأمين دير سانت كاترين، بجنوب سيناء.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الهجوم أسفر عن استشهاد المجند جمال محمد سعيد، وإصابة محمد نادي عبدالحليم، من قوة حرس الحدود، و3 آخرين.

وأضاف المصدر، أنه تم تطويق محيط الحادث، و تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى؛ لسرعة ضبط الجناة.

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