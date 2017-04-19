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وزيرة الهجرة: 3 محاور تعرقل رفع الجمارك عن سيارات المصريين بالخارج

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وزيرة الهجرة: 3 محاور تعرقل رفع الجمارك عن سيارات المصريين بالخارج وزيرة الهجرة: 3 محاور تعرقل رفع الجمارك عن سيارات المصريين بالخارج

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السفيرة نبيلة مكرم

كتبت – سحر عزام:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك 3 محاور تتحكم في قرار الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج في هذا التوقيت قبل عرض القرار على مجلس الوزراء.

وأضافت في حوار مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن المحاور هيّ نظرة المصريين في الداخل والحصيلة الجمركية للدولة واستراتيجية الصناعة المحلية للسيارات، لافتة لتشكيل لجنة بالتعاون مع الجمارك والضرائب لدراسة مقترح إعفاء سيارات المغتربين وآلية التنفيذ.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مقترح إعفاء سيارات المصريين بالخارج مازال قائما انتظارا لمزيد من الدراسة والتوازنات بين طلب المواطن ومصلحة الدولة وكذلك بناء على المستجدات، لافتة إلى أن إعفاء السيارات سيزيد حصيلة الدولة من الدولارات ولكن مع التأثير على الجمارك.

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