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وفد أزهري يقدم واجب العزاء في ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية"

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وفد أزهري يقدم واجب العزاء في ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" وفد أزهري يقدم واجب العزاء في ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية"

مصراوي Masrawy

الشيخ محمد زكي الأمين للجنة العليا للدعوة

كتب ــ محمود مصطفى:

قدَّم وفد من الأزهر الشريف برئاسة الشيخ محمد زكي الأمين للجنة العليا للدعوة، مساء اليوم الثلاثاء، العزاء في ضحايا كنيتسي "مارجرجس والمرقسية"، في السرادق المقام بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقال الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الوفد أكد على اللحمة الوطنية بين عنصري الأمة، وشدد على أن تلك العمليات لن تؤثر في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف زكي في تصريحات لـ"مصراوي" الثلاثاء، أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قوية منذ أبد التاريخ، وأنه مهما حدث فلن يستطيع أحد كائنا من كان، في إحداث وقيعة بينهم.

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