التضامن: صرف تعويضات أسر كنيستي مارجرجس والمرقسية اعتبارًا من الأحد

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور كمال الشريف، رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بداية صرف تعويضات أسر ضحايا كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية ستكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد الانتهاء من استخراج إعلام الوراثة.

وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten" اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل خصصت محكمتين طنطا الإبتدائية والمنشية لاستخراج إعلام الوراثة لأسر ضحايا الكنيستين خلال هذا الأسبوع تمهيدًا لصرف التعويضات.

وأوضح رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعي، إن تعويضات المتوفين في الحادثين تقدر بـ 100 ألف جنيه توزع طبقا لإعلام الوراثة، لافتًا إلى أن صرف التعويضات للمصابين يكون لمن مضى على بقائهم في المستشفى 72 ساعة.​