حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

مرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها تمديد حالة الطوارئ فى تركيا و مقتل مسلحين فى أفغانستان، إضافة إلى انفجار فى الفلبين

1-البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ

رئيس الوزراء التركى يحيي أعضاء البرلمان التركى فى أنقرة اليوم الثلاثاء(أ ف ب)

وافق البرلمان التركي على طلب الحكومة بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

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2- تيريزا ماي تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة

ساحة ويستمينستر فى قلب العاصمة لندن اليوم الثلاثاء(أ ف ب)

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو المقبل، في إعلان مفاجىء أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق اجراءات بريكست.

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3- قتلى من المسلحين في عمليات مكافحة الإرهاب فى أفغانستان

عناصر من الجيش الأفغانى تنتشر فى شوارع نانجرهار يوم 14إبريل 2017(أ ف ب)

قالت وزارة الدفاع الأفغانيةإن 67 مسلحًا على الأقل قتلوا في عمليات لمكافحة الإرهاب في أنحاء مختلفة من البلاد.

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4-هجوم على معسكر للجيش المالى

قوات من الجيش المالى أثناء اقتحامها لمعقل المتشددين فى جاوا- أرشيفية(أ ف ب)

قال المتحدث باسم الجيش المالي المقدم دياران كوني - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية- إن الهجوم الذي وقع على معسكر للجيش في "جورما-راروس" التي تبعد حوالي 120 كيلومترا شرق مدينة "تمبكتو" أدى أيضا إلى تدمير 6 مركبات.

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5-إصابة 16 شخصا في انفجارين بجنوب الفلبين

عملية نقل المصابين بعد انفجار فى شمال العاصمة مانيلا اليوم الثلاثاء(أ ف ب)

أصيب ستة من أفراد قوات الأمن و10 مدنيين في انفجارين وقعا في جنوب الفلبين، بحسب ما قاله متحدث باسم الجيش فى المنطقة.

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