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بالأسماء المصابين والصورة الأولى لشهيد كمين دير سانت كاترين اليوم

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بالأسماء المصابين والصورة الأولى لشهيد كمين دير سانت كاترين اليوم بالأسماء المصابين والصورة الأولى لشهيد كمين دير سانت كاترين اليوم

قام مجموعة من المسلحين، بمهاجمة كمين شرطة مسئول عن تأمين دير سانت كاترين، وتبادلت القوات مع المهاجمين إطلاق النار،  مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الكمين وإصابة “4” آخرين ولاذ المهاجمون بالفرار تاركين خلفهم بندقية آلية وبعض الطلقات.

وقد أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية عن قيام مسلحين من أعلى المناطق الجبلية بمهاجمة كمين شرطة على مسافة 1كم من دير سانت كاترين بإطلاق الأعيرة النارية وتبادلت قوة الكمين  إطلاق النار معهم  حتى لاذوا بالفرار وأسفر الهجوم عن:-

 

استشهاد أمين شرطة يدعى جمال محمد سعيد، 39سنة،  مصاب بطلق نارى بالصدر، ومقيم ببنى سويف وتوفى على الفور.

 كما أصيب:-
  1. محمد ناجح عبدالرحيم “مجند” 23 سنة بطلق نارى بالحوض الأيمن.
  2. مصطفى قطب محمد 36 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيسر.
  3.  رضا عبدالرحيم حسن مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن 36 سنة .
  4. محمد حسن 39 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر وحالته خطرة.  
أمين شرطة جمال محمد سعيد
أمين شرطة جمال محمد سعيد

          

المصدر : فايف

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