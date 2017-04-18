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مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير

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مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير

مصراوي Masrawy

دير سانت كاترين

القاهرة - مصراوي

قال الراهب جريجورس المتحدث باسم دير سانت كاترين، إنه لا صحة لوجود هجوم إرهابي على دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات له على فضائية سي بي سي، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد إصابات في صفوف الرهبان.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة شخص وإصابة 4 أخرين إثر هجوم مُسلح في محيط دير سانت كاترين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، وتحويل المصابين لمستشفى شرم لشيخ الدولي.​

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مصراوي Masrawy

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