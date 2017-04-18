حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أجواء مريحة، لكن عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك، وقد تغير مجرى حياتك نحو الأفضل



عاطفياً: صارح الحبيب بما تشعر به أفضل من أن تبقى صامتاً، وقابله لحلّ بعض المشاكل العالقة



صحياً: تعليمات أخصائي التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : اراب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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