حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: قد تواجه اليوم بعض الإرباك المهني، كن حذراً من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك



عاطفياً: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر في ما هو مفيد وناجع لاستمرار العلاقة وفق ما خططتما له منذ بداية ارتباطكما



صحياً: إذا كنت متعباً جسدياً ونفسياً العلاج الوحيد هو القيام برحلة أو بسفر

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : اراب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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