10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد- علاء المطيري:

طالب وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، ونفى اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن أن يكون لتصريحاته السابقة عن القوات المصرية علاقة بمشاركة مصر في الحرب باليمن، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي ليس مطروحًا على الطاولة.

1- وزير إسرائيلي: أدعم تطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين

وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - أرشيفية

دعا وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وكتب في تغريدة على "توتير" أنه يدعم تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية.

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2- عسيري: حديثي عن القوات المصرية ليس له علاقة بحرب اليمن

اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن - أرشيفية

علق اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن على استفسار حول تفاصيل ما قاله بخصوص مشاركة القوات المصرية في تحالف دعم الشرعية باليمن.

وقال عسيري: "ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقا من قبل مصر خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في مصر على أن أمن الأمة العربية كل لا يتجزأ، وليس له علاقة بالمشاركة في اليمن ".

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3- نائب الرئيس الأمريكي: نشرع في مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في طوكيو الثلاثاء (أ ف ب)

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن بلاده تنوي تعديل ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستشرع في مراجعة وتعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ قبل خمس سنوات.

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4- رئيسة الوزراء البريطانية: قررت الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مقر الحكومة البريطانية الثلاثاء (أ ف ب)

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو المقبل، في إعلان مفاجىء أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق إجراءات "بريكست"، مضيفة: "قررت الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

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5- المتحدث باسم الكرملين: ليس لنا مصلحة في الانتخابات البريطانية المفاجئة

المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف في قرغيزستان في 14 أبريل الجاري (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف إن موسكو ليس لها أي مصلحة خاصة من الانتخابات البرلمانية المفاجئة في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن لن يكون هناك اهتمام خاص بالأمر، لكنها ستراقب الموقف بشكل عادي كأي حدث عالمي.

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6- وزيرالخارجية الإيطالي: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ليس مطروحًا

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في نيويورك في 24 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية بشأن احتمالية إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا من شأنها أن تبعدها أكثر عن أوروبا.

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7- وزير الدفاع الأمريكي: يجب إيقاف صواريخ الحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على متن الطائرة أثناء توجهه للسعودية في 17 أبريل 2017 (أ ف ب)

شدد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على ضرورة وقف الصواريخ الإيرانية التي تطلقها المليشيات الحوثية من اليمن نحو الأراضي السعودية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسبب في مقتل المدنيين داخل اليمن وخارجه.

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8- رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: تصريحات إسرائيل تشبه النازيين

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع - أرشيفية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن تصريحات الوزراء الإسرائيليين بحق الأسير النائب مروان البرغوثي والمطالبة بإعدامه والتحريض على الأسرى، متطرفة تشبه تصريحات النازيين وتفوح منها رائحة الكراهية والعنصرية.

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9- رئيس الوزراء التركي للمعارضة: يجب احترام نتيجة الاستفتاء

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في أنقرة الثلاثاء (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، المعارضة لاحترام نتيجة الاستفتاء التي من شأنها أن تمنح صلاحيات جديدة كاسحة لمنصب الرئيس، لكن الحزب المعارض الرئيسي في تركيا دعا إلى إلغاء نتيجة التصويت.

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10- رئيس لجنة الدفاع بـ"الدوما" الروسي: مستعدون لدعم سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

رئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف - أرشيفية

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف، أن مجلس الاتحاد الروسي مستعد لبحث قانون حول سحب الجنسية الروسية من الأشخاص المدانين بتهم الإرهاب.

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