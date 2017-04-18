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وزير الآثار: ندرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة

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وزير الآثار: ندرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة وزير الآثار: ندرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد عناني وزير الآثار

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، إن الوزارة تدرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة بالبلاد على غرار ما فعلت فرنسا بوضعها المسلة المصرية في أحد ميادينها الرئيسية بباريس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" اليوم الثلاثاء، أن الأقصر تضم أكبر تجمع للآثار في العالم وتعد أكبر متحف مفتوح في العالم، لافتًا لاكتشاف مقبرة أثرية مؤخرا في الأقصر تضم عددًا من التوابيت والتماثيل والفخار.

وأشار وزير الآثار بعد ذلك لإزاحة الستار منذ ساعات قليلة عن تمثال رمسيس الثاني بواجهة معبد الأقصر بعد تركيب التمثال وترميمه، لافتًا إلى أن طول التمثال يبلغ 11 متر ووزنه 75 طن.

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