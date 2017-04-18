أخبار عاجلة

مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته -
مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير -
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: أتمنى حذف خانة الديانة من الرقم القومي -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: كنت أدرس الدين المسيحي مع زميلي مدرس الدين الإسلامي -
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: التعليم يجب تنقيته من الأخطاء الموجودة فيه التي يمكن أن تصنع إرهابي -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز

Google+ Print
عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد أبو دومة

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أي صيدلي يتاجر في المواد المخدرة خاصة الترامادول هو تاجر مخدرات بامتياز تتخذ ضده الإجراءات القانونية حيال ضبطه من قبل التفتيش الصيدلي ومباحث المخدرات.

وأضاف أبو دومة في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الثلاثاء، أنه بعد ثبوت إدانة الصيدلي في هذه الجريمة يتم شطبه نهائيا من سجلات نقابة الصيادلة ولا يحق له ممارسة العمل الصيدلي طيلة حياته حتى بعد انقضاء فترة العقوبة.

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة لوجود لجنة بالنقابة لمواجهة الدخلاء على المهنة الذين يقومون ببيع المخدرات والترامادول في الصيدليات بدون روشتة، لافتًا إلى إن النقابة عند تلقيها شكوى يتم استدعاء الصيدلي وإحالته للتأديب في حال ثبوت ارتكابه للجريمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير

مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير الآثار: ندرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة

وزير الآثار: ندرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة

عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز

عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز