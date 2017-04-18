عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أي صيدلي يتاجر في المواد المخدرة خاصة الترامادول هو تاجر مخدرات بامتياز تتخذ ضده الإجراءات القانونية حيال ضبطه من قبل التفتيش الصيدلي ومباحث المخدرات.

وأضاف أبو دومة في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الثلاثاء، أنه بعد ثبوت إدانة الصيدلي في هذه الجريمة يتم شطبه نهائيا من سجلات نقابة الصيادلة ولا يحق له ممارسة العمل الصيدلي طيلة حياته حتى بعد انقضاء فترة العقوبة.

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة لوجود لجنة بالنقابة لمواجهة الدخلاء على المهنة الذين يقومون ببيع المخدرات والترامادول في الصيدليات بدون روشتة، لافتًا إلى إن النقابة عند تلقيها شكوى يتم استدعاء الصيدلي وإحالته للتأديب في حال ثبوت ارتكابه للجريمة.