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مستشار المفتي: "الولاء والبراء" بدعة من "الخوارج" استخدمتها الجماعات المتطرفة

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مستشار المفتي: "الولاء والبراء" بدعة من "الخوارج" استخدمتها الجماعات المتطرفة مستشار المفتي: "الولاء والبراء" بدعة من "الخوارج" استخدمتها الجماعات المتطرفة

مصراوي Masrawy

الدكتور مجدي عاشور

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرًا من فتاوى الجماعات المتطرفة، والتي استهدفت بها دماء إخوانهم في الأوطان سببها الولاء والبراء.

وأضاف عاشور في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن "أصل منظومة الخوارج مبني على الولاء والبراء وهي بدعة"، مضيفا "لم نجد أحدا من العلماء يتكلم عن هذا المفهوم عبر التاريخ بعد الإمام أحمد بن حنبل".

وشدد مستشار المفتي على أن مصطلح الولاء والبراء يستخدمه الجماعات المتطرفة ليس في قتل المخالفين لهم في الدين فقط وإنما في الرأي أيضا.

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