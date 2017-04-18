ننشر أسماء شهيد ومصابي الهجوم على كمين بمحيط دير سنات كاترين

كتب - فتحي عمر:

حصل "مصراوي" على أسماء شهيد ومصابي حادث الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمحيط دير سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن مسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، أطلقوا أعيرة نارية تجاه القوات.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن القوات بادلتهم إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف، وإصابة بعضهم، وإجبارهم على الفرار، وترك أحدهم للسلاح النارى بحوزته بندقية آلية، والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة.

وأسفر الهجوم عن استشهاد أمين شرطة بقطاع الأمن العام يدعى جمال محمد سعيد 39 عاما، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وإصابة المجند محمد ناجح عبد الرحيم 23 عاما، بطلق ناري بالحوض الأيمن، والمجند رضا عبدالرحيم حسن 36 عاما، مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن من قوة قسم شرطة سانت كاترين، وموظف بالأمن العام يدعى مصطفى قطب محمد 36 عاما، بطلق نارى بالحوض الأيسر، والمجند محمد حسن 39 عاما، بطلق نارى بالصدر، تم نقلهم إلى مستشفى سانت كاترين العام.