أخبار عاجلة

مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته -
مُتحدث دير سانت كاترين: لا صحة لتعرضنا لهجوم إرهابي.. والرهبان بخير -
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: أتمنى حذف خانة الديانة من الرقم القومي -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: كنت أدرس الدين المسيحي مع زميلي مدرس الدين الإسلامي -
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: التعليم يجب تنقيته من الأخطاء الموجودة فيه التي يمكن أن تصنع إرهابي -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

30 صورة ترصد عزاء شهداء الكنيسة المرقسية المقام بموقع الحادث

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (1)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (1)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (2)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (2)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (3)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (3)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (4)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (4)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (5)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (5)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (6)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (6)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (7)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (7)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (8)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (8)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (9)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (9)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (10)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (10)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (11)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (11)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (12)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (12)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (13)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (13)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (14)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (14)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (15)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (15)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (16)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (16)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (17)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (17)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (18)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (18)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (20)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (20)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (19)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (19)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (21)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (21)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (22)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (22)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (23)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (23)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (24)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (24)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (25)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (25)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (26)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (26)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (27)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (27)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (28)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (28)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (29)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (29)

عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (30)عزاء شهداء الكنيسة المرقسية (30)

الإسكندرية - محمد أحمد ومحمد عامر:

استقبلت الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، مئات الوافدين لتقديم واجب العزاء في ضحايا تفجير الكنيسة الذي قبل عدة أيام، وأسفر عن استشهاد 18 شخصًا وإصابة 48 آخرين.

وحرص عدد من القيادات التنفيذية والدينية وممثلي الدول الأجنبية على حضور العزاء، وكان من بينهم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات الداخلية.

وشهد العزاء حضور عدد من قناصل الدول الأجنبية والعربية، منهم أسامة الخشاب عميد السلك الدبلوماسي، وقنصل عام دولة لبنان، و"تشو نانشان" قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب قناصل بريطانيا وروسيا.

وشارك وفود المعزين عدد من أعضاء مجلس النواب منهم هيثم الحريري، وكمال أحمد، ومي محمود، فضلاً عن ممثلي وزارتي الأوقاف والصحة، ومنهم الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة، إضافة إلى الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

ومن جانبه، قال الأنبا بافلي، مساعد البابا تواضروس: "نصلي من أجل الجيش والشرطة ومن أجل أن يحفظ الله شعبها وقيادتها".

وأضاف في كلمته بمراسم العزاء: "الدم الذي يسيل يدفع ثمنه المصريين جميعًا، ولابد من التصدي للأفكار الهدامة والخاطئة التي تسبب في موت أبرياء".

وشيعت الإسكندرية الأسبوع الماضي عددًا من ضحايا حادث تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، منهم جثمانا العميد نجوى الحجار، وأمين شرطة أمنية رشدي، اللتان وريا جثمانهما الثرى بمقابر العمود في منطقة كرموز.

فيما شُيعت جثامين 7 من ضحايا الحادث في دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بمنطقة كينج مريوط غربي الإسكندرية، وسط حالة من الحزن والغضب، حيث نُقلت جثامين الضحايا إلى مقر المقبرة الجماعية التي أعدت خصيصًا لهم بجوار مقبرة شهداء تفجير كنيسة القديسين، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أول أيام 2011.

وكانت آخر الجنازات التي شيعتها الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد إعلان وفاة "كريم غطاس أندراوس" داخل المستشفى متأثرًا بإصابته بعد نحو 9 أيام على الحادث، ليواري جثمانه الثرى في دير مارمينا العجايبي غرب المحافظة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته

مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته

فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر»

فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر»

مساء dmc - أمين عام الكنيسة الإنجيلية: التطرف ظهر في السبيعينات وهذا بنى فواصل بين الشعب المصري

مساء dmc - أمين عام الكنيسة الإنجيلية: التطرف ظهر في السبيعينات وهذا بنى فواصل بين الشعب المصري

مساء dmc - نجل الشهيد يناقش أسامة كمال .. ليه الإرهابيين بيعملوا كده وليه مصر مش متقدمة زي الصين

مساء dmc - نجل الشهيد يناقش أسامة كمال .. ليه الإرهابيين بيعملوا كده وليه مصر مش متقدمة زي الصين