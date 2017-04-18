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"غلاب" يطالب النواب بدراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبل.. "صور"

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مصراوي Masrawy

دراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبلدراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبل

دراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبلدراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبل

دراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبلدراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبل

دراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبلدراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان بأبو سمبل

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وفدًا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، ضم ياسين عبد الصبور، وشرعي صالح ويوسف عبد الدايم.

وبحث رئيس الجامعة مع أعضاء البرلمان هموم ومشكلات المواطن الأسواني ودور الجامعة في حل هذه المشكلات، بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وتطرق الحديث إلى المشكلات التى تعاني منها المستشفى الجامعي، وأهمها نقص عدد الحضانات وأطقم التمريض، كما عرض الدكتور غلاب أهم احتياجات الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وطالب رئيس الجامعة نواب البرلمان بدعم وتبنى مطالب الجامعة المتعلقة بالتعيينات وخاصة فى الجانب الإداري والعمال، وأيضًا توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب إلى مقر الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة.

وطالب النائب ياسين عبد الصبور، رئيس الجامعة، خلال بدراسة إنشاء فرع للجامعة في مدينة أبو سمبل الحدودية، لتكون نقطة تواصل مع القارة الإفريقية.

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