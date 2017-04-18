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عبد الرحيم عن «هجوم سانت كاترين»: ارتباك الداخلية غير مقبول

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عبد الرحيم عن «هجوم سانت كاترين»: ارتباك الداخلية غير مقبول عبد الرحيم عن «هجوم سانت كاترين»: ارتباك الداخلية غير مقبول

التحرير

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طالب النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية ببيان رسمي حول الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين الشرطة المسئول عن تأمين دير سانت كاترين في جنوب سيناء، مساء الثلاثاء.

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، "الارتباك من الداخلية غير مسموح في هذه الأحداث"، مستنكرا تسارع وكالات الأنباء العالمية في نشر الخبر.

وأوردت "الداخلية" في بيان رسمي، أن مسلحين هاجموا الكمين المشار إليه، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة، وإصابة 3 آخرين من قوة الكمين.
 

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التحرير

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