فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هاجم الإعلامي أحمد موسى، اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بسبب تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه عرض مشاركة 40 ألف جندي مصري في الحرب باليمن.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"ده كلام فتي، لما عسيري يقولك إن السيسي عرض على الحكومة السعودية أن ترسل مصر من 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية في حرب اليمن الجارية، ده كلام غير صحيح ومصر لم تعرض على الإطلاق".

وتابع: "المملكة طرحت الفكرة ومصر رفضت الفكرة تماما، عسيري بيألف كلام محصلش ومينفعش يقول كده على مصر، مصر لن تسمح بأن يردد أحد كلامًا خاطئًا في حق جيشها".

واستكمل:"لا يقال عن مصر أو جيشها مثل هذا الجيش، فجيشنا يجب أن يحترمه الجميع، وليس مسموحًا لأي شخص جوه أو بره أن يقول كلام خاطئ عن جيش مصر".