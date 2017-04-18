أخبار عاجلة

مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: أتمنى حذف خانة الديانة من الرقم القومي -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: كنت أدرس الدين المسيحي مع زميلي مدرس الدين الإسلامي -
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: التعليم يجب تنقيته من الأخطاء الموجودة فيه التي يمكن أن تصنع إرهابي -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الآثار: ندرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة -
عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر»

Google+ Print
فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر» فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجم الإعلامي أحمد موسى، اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بسبب تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالرئيس عبد الفتاح ، والتي قال فيها إنه عرض مشاركة 40 ألف جندي مصري في الحرب باليمن.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"ده كلام فتي، لما عسيري يقولك إن السيسي عرض على أن ترسل من 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية في حرب اليمن الجارية، ده كلام غير صحيح ومصر لم تعرض على الإطلاق".

وتابع: "المملكة طرحت الفكرة ومصر رفضت الفكرة تماما، عسيري بيألف كلام محصلش ومينفعش يقول كده على مصر، مصر لن تسمح بأن يردد أحد كلامًا خاطئًا في حق جيشها".

واستكمل:"لا يقال عن مصر أو جيشها مثل هذا الجيش، فجيشنا يجب أن يحترمه الجميع، وليس مسموحًا لأي شخص جوه أو بره أن يقول كلام خاطئ عن جيش مصر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته

مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرانسيس أكد أنه سيأتي لمصر ولن يؤجل زيارته

فيديو| المستشار أحمد عبده ماهر ينسحب على الهواء لرفضه مداخلات أزهريين

فيديو| المستشار أحمد عبده ماهر ينسحب على الهواء لرفضه مداخلات أزهريين

فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر»

فيديو| موسى يهاجم «عسيري»: «بيفتي ويألف عن جيش مصر»

فيديو| والد الطفل المغتصب بدمياط: «مراتي هددتني هتسيب البيت لو اتنازلت عن حقه»

فيديو| والد الطفل المغتصب بدمياط: «مراتي هددتني هتسيب البيت لو اتنازلت عن حقه»