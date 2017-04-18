«شفيق» عن حواره المنشور بإحدى الصحف: «لا أساس له من الصحة»

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نفى الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ما نشرته أحد الصحف المصرية عن إجرائها حوار معه، مؤكدًا أنه لم يدل بتصريحات لتلك الصحيفة وما تم نشره لا أساس له من الصحة.

وقال شفيق، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، «إن الإعلام يعد مرآة عاكسة لضمير الأمة شريطة أن يكون صادقا معبرا عن أوجاع وهموم الوطن بحيادية ومهنية نابعة من ميثاق شرف يرسخ قيم ومبادئ تبني العقول وتسمو بالأخلاق».

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن الصحيفة ربما نشرت الحوار انطلاقا من نوايا ليست خبيثة، مطالبًا إياها بضرورة استقاء الأخبار والأحاديث من مصادرها الأصلية كي تكتسب المزيد من ثقة القراء.

