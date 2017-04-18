«سكاي نيوز»: استشهاد شرطيين في إطلاق نار استهدف حاجزا أمنيا بسانت كاترين

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ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية»، أن هجوما استهدف حاجزا أمنيا قرب دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شرطيين على الأقل وجرح 3 آخرين.

وقالت مصادر أمنية لمراسل الشبكة، إن إطلاق النار نفذه مسلح واحد على الأرجح من أعلى الجبل، مستهدفا النقطة الأمنية على الطريق المؤدي إلى الدير.

وتتألف القوة الأمنية قرب الدير من قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين الدير والطرق المؤدية له، بحسب سكاي نيوز.

وقال شهود عيان إن إطلاق النار استهدف التمركز الأمني في المكان، ولم يحدث تبادلا لإطلاق النار.، فيما لم ترد معلومات تفصيلية على الفور بشأن طبيعة الهجوم والجهة المنفذة له.

ودير سانت كاترين من أبرز معالم جنوب سيناء، ويتمتع بحماية أمنية مكثفة.