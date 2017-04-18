فيديو| والد الطفل المغتصب بدمياط: «مراتي هددتني هتسيب البيت لو اتنازلت عن حقه»

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قال محمد فتحي، والد الطفل ضحية الاغتصاب في دمياط، إن نجله لا ينام بسبب الحادث، وإنه لا يستطيع الذهاب إلى عمله بسبب الحادث، موضحا أن والدة المتهم طلبت منه التنازل عن القضية.

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "ابني بيصحى مفزوع ويقول حاطط السكينة على رقبتي وهيموتني، مش عارف اشتغل وأسيبه ولا عارف أعمل إيه معاه".

وتابع: "مراتي حلفت لو اتنازلت عن القضية هتسيب البيت وتاخد العيال، والدة المتهم بتقولي ارحم ابني وهو مرحمش ابني اللي عنده 5 سنين ليه؟".