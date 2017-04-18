باستيا يقاضي جماهيره بعد واقعة ليون

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أعلنت إدارة نادي باستيا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية ضد جماهيره، بعد اقتحامهم أرض الملعب والهجوم على لاعبي اولمبيك ليون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي مما تسبب في إيقاف المباراة.

كما أعلن باستيا أن المشجعين الذين تم التعرف على هويتهم سيتم حظر دخولهم ملعب الفريق لفترة طويلة، وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالملعب بشكل أكبر.

كانت مجموعة من مشجعي فريق باستيا قد اعتدت على لاعبي ليون خلال فترة الاحماء قبل المباراة، وهو ما أدى إلى تأخير إنطلاقها لما يقرب من ساعة كاملة، كما تعرض حارس ليون انتوني لوبيز للإهانة من جانب الجماهير بعد انتهاء الشوط الأول ولدى توجه الفريق المنافس إلى غرف خلع الملابس.

وتم إلغاء المباراة ، حسبما هدد مدير إدارة الأمن العام في منطقة كورسيكا العليا، الذي كان قد اعلن ، خلال اجتماع أزمة قبل المباراة، أنه في حالة وقوع حوادث مشابهة في المباراة سوف يتم الغاؤها.

وقد أدانت الرابطة الفرنسية لكرة القدم الحوادث التي وقعت قبل بداية المباراة وبين شوطيها، وأوضحت في بيانها: "بعد سلوك لا يحتمل من جانب عدد من المشجعين بملعب أرمند سيزار، الذي استضاف المباراة، تطالب الرابطة الفرنسية من فريق باستيا ضمان اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بحرمان الأشخاص المسؤولين عن تلك الحوادث من حضور المباريات، إضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتأمين المباريات التي تقام على ملعبهم".

ومن المقرر النظر في الملف المتعلق بالحوادث التي شهدتها المباراة من جانب لجنة التأديب بالرابطة الفرنسية لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، وقد يواجه فريق باستيا عقوبة خصم نقاط من رصيده.