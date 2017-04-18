أتلتيكو مدريد ينهي مغامرة ليستر سيتي الأوروبية

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تعادل نادي ليستر سيتي الإنجليزي مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب كينج باور، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ساؤول هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول، وتدارك جيمي فاردي مهاجم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيسنتي كالديرون، ليكون مجوع المبارتين فوز أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

بمجموع المبارتين يتأهل أتلتيكو مدريد إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ويودع فريق ليستر سيتي البطولة من الدور ربع النهائي.