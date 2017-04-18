اتحاد السباحة يصدر بيانا رسميا بشأن أزمة الأهلي

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أصدر اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس، بيانًا رسميًا، لتوضيح وشرح تفاصيل أزمة انسحاب النادي الأهلي من مباراة المركزين الخامس والسادس من بطولة دوري كرة الماء.

كان النادى الأهلى احتج رسميًا على ترتيب فرق الدورى خاصة أنه حصل على نفس نقاط الجزيرة والزمالك، ولكن جاء فى الترتيب تصدر الجزيرة ثم الزمالك ويليه الأهلي.

وأكد اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر ادريس على احترامه وتقديره لكل الأندية، واتباع مبدأ العدل والمساواة بينها جميعاً طبقًا للوائح والقوانين الدولية التي يلتزم بها، ولذلك فان الأزمة التي أثارها الجهاز الفني للأهلي لكرة الماء ليس لها ما يبررها فيما يتعلق بالترتيب النهائي للأندية في بطولة الدوري وانسحابه من مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وطبق الاتحاد طبق لائحة نشرة المسابقات في ظل تساوي أكثر من نادى في رصيد النقاط وهو ما حدث في حالة أندية الجزيرة والزمالك والأهلى، وهى الأخذ أولا برصيد الأهداف واختيار الفريق الأعلى أهدافًا ثم نتيجة المباريات المباشرة بين الفريقين المتبقيين، وعلي ضوء ذلك جاء الجزيرة في الصدارة يليه الزمالك ثم الأهلي وذلك لأن نتيجة مباراة الزمالك والأهلي لصالح الزمالك 4/3.