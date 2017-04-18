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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك وإثبات جدارتك للجميع

عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه ولا يعكرها صفوها أي شيء

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

ابراج مكتوب

 

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

 

المصدر : اراب حظ

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