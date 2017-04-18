بالصور.. إسدال الستار عن التمثال الرابع لرمسيس الثاني في معبد الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

أزاح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، اليوم الثلاثاء، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر وعدد من قيادات الوزارة.

وقال "العناني": "التمثال كان محطمًا لأجزاء ومقسمًا لنحو 57 قطعة منذ اكتشافه قديمًا، وأعاد مرمو الوزارة تركيبه ونصبه أمام المعبد مرة أخرى".

وأشار العناني إلى أن وزارة الأثار أعادت ترميم التمثال بأيادي مصرية خالصة، مشيرًا إلى أنه سيكون بمثابة إضافة فنية وأثرية وتاريخية مهمة بمعبد الأقصر.

وأكد وزير الآثار أن الوزارة تبدأ قريبًا في إعادة ترميم وتجميع تمثالين آخرين للملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر.

من جانبه قال الدكتور مصطفي وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إن الصرح الأول لمعبد الأقصر كان أمامه 6 تماثيل للملك رمسيس الثاني اثنين له وهو جالس و4 وهو واقف، موضحًا أن طول التمثال الواحد يبلغ حوالي 16 مترًا، وأن هناك 3 تماثيل فقط بحالة جيدة، والآن أصبحوا 4 تماثيل للملك رمسيس.

وأضاف "وزيري" أن التمثال المرمم يزن حوالي 77 طن، واستغرقت عملية ترميمه شهرًا، لافتًا إلى بدء الترميم بتسجيل القطع وتوثيقها وتجميعها على لوح خشبي لرؤية التمثال في شكله النهائي قبل إعادة نصبه ورفع القطع من على الأرض، مضيفًا: "حوالي 60% من التمثال بحالة جيدة.. واليونسكو يمنحنا الحق في استكمال القطع الأثرية إذا كان أكثر من 25% منها موجود، وكانت النتيجة خروج التمثال بهذه الصورة الرائعة".

من جانبه قال محمد بدر، محافظ الأقصر: "انتهاؤنا من ترميم وتجميع تمثال الملك رمسيس الثاني حدث عالمي مهم خصوصًا أنه تم بإيدٍ مصرية"، مضيفًا: "اعذروا غروري مفيش زي الأقصر والآثار المصرية".

يأتي إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد نجاح فريق المرممين المصريين في ترميم أكبر وأضخم تمثال أمام الصرح الأول للملك رمسيس بمعبد الأقصر.