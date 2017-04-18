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تصرف غريب من زوجة لإسعاد زوجها قبل وفاته بلحظات

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تصرف غريب من زوجة لإسعاد زوجها قبل وفاته بلحظات تصرف غريب من زوجة لإسعاد زوجها قبل وفاته بلحظات

مصراوي Masrawy

هكذا فعلت زوجة لإسعاد زوجها قبل وفاته بلحظات

كتب - هشام عواض:

أرادت زوجة مواطن أمريكي إسعاد زوجها المريض في اللحظات الأخيرة من حياته، وباخباره أنه تم عزل الرئيس الأمريكي دونالد من منصبه.

كان "مايكل إليوت"، البالغ 75 سنة من العمر من أشد الكارهين لـ"ترامب" وسياسته، وكان المُسن المتقاعد يقضي معظم وقته أمام التلفزيون يشاهد البرامج والأخبار السياسية، وكان يتفاعل كثيرًا مع كل خبر يتعلق بترامب خصوصًا بعد مجيئه إلى البيت الأبيض وإصدار قوانين جديدة، حسبما ذكرت صحيفة "The Telegraph " البريطانية.

قال أحد أقرباء إليوت، أن الأخير كان كثيرًا ما يتأثر بالأخبار المتعلقة بـ"ترامب"، وأصبح أكثر انفعاليًا ومتشنجًا ويتعاطى الأدوية المسكنة بشكل أكبر، خصوصًا بعد القرارات الجديدة التي أصدرها الرئيس الأمريكي، وبالإضافة إلى تصريحاته النارية التي كانت تؤثر كثيرًا على مزاج إليوت اليومي.

وخلال اللحظات الأخيرة من حياته وهو يحتضر، اتصل الرجل المُسن بزوجته السابقة، التي أخبرته بشكل مقصود بخبر كاذب حول عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى يرتاح ويكون سعيد في اللحظات الأخيرة من حياته.

وعلقت الزوجة على الموضوع بالقول: "لقد أخبرته بخبر كاذب عن عزل "ترامب" لكي يكون سعيدًا في رحيله.

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مصراوي Masrawy

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