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وكيل البرلمان: العراق مستعد لزيادة توريد النفط إلى مصر

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وكيل البرلمان: العراق مستعد لزيادة توريد النفط إلى مصر وكيل البرلمان: العراق مستعد لزيادة توريد النفط إلى مصر

التحرير

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استقبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس التحالف الوطني بالبرلمان العراقي، عمار الحكيم، والوفد المرافق له، في حضور وكيل مجلس النواب السيد الشريف.

وقال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على الدعم المصري لوحدة العراق وأمنها واستقرارها وعروبتها، وأهمية توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين جمعية صداقة بسن البرلمانين المصري والعراقي في ضوء العلاقات القوية بسن البلدين.

وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللقاء تناول الحديث عن الواردات النفطية العراقية لمصر في ضوء دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أبدى الوفد العراقي الاستعداد الكامل نحو زيادة صادراته من النفط إلى القاهرة.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن هناك توجه نحو زيادة حجم الصادرات المصرية إلى العراق الشقيق، لافتًا إلى أن الوفد البرلماني العراقي أشاد بإهتمام المصرية والرئيس عبد الفتاح بإستقبالهم للجاليات العراقية في .

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التحرير

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