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نادية هنري تتقدم باستجواب لوزير الداخلية عن التقصير الأمني

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نادية هنري تتقدم باستجواب لوزير الداخلية عن التقصير الأمني نادية هنري تتقدم باستجواب لوزير الداخلية عن التقصير الأمني

التحرير

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تقدمت النائبة نادية هنرى، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بشأن الإخفاق الأمنى لوزارة الداخلية فى عهده، ومؤخرا القصور الذي أدى إلى التفجيرات الإرهابية التي روعت المصريين بكنيستي مار جرجس بمدينة طنطا والمرقسية بالإسكندرية.

ورصدت نادية هنرى فى استجوابها عددًا من الوقائع التى حدثت فى عهد وزير الداخلية الحالى مجدى عبد الغفار، والتى تستدعى مراجعة الاستراتيجية الأمنية للوزارة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وأيضا تطوير وتنمية جهاز الاستشعار عن بعد والأجهزة المعلوماتية. 

وأشارت هنرى، فى استجوابها، إلى ضرورة أن يتسلح رجال الشرطة باليقظة والقدرة على اختراق تلك التنظيمات الإرهابية التى وصل تحديها لمنظومة الأمن فى ، هو أن يعلن تنظيم "داعش" استهداف الكنائس فى مصر، رغم ذلك ينجحون فى استهدافها، لافتة إلى ما يحدث يؤكد أننا نعانى من غياب معلومات عن هذه التنظيمات الإرهابية مما جعلهم ينجحون فى عملياتهم الإرهابية يذهب ضحيتها المئات من المصريين من رجال الشرطة والجيش والمدنيين.

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