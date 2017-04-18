صور| بحضور دبلوماسيين أجانب.. «مرقسية الإسكندرية» تستقبل العزاء في ضحايا التفجير

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أقامت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سرادق عزاء لشهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية، الذى وقع الأحد الماضى قبل الماضى وراح ضحيته 18 واصابة 47 آخرين .

تقدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، وقائد القوات البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، قائمة المعزيين والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ووفد ممثل عن الأزهر الشريف وقناصل دول السودان والصين واليونان وروسيا وأعضاء مجلس نواب يتقدمهم حسنى حافظ نائب الوفد وهيثم الحريرى وبعض ممثلى الأحزاب.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة بمدخل الكنيسة وتم وضع بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن وخضع الحاضرين لحالة من التفتيش المكثف بأكثر من مرة وصولاً الى المقر البابوى بالمرقسية.

وتم تعليق صور شهداء وضحايا الكنيسة الذى ارتفع عدهم إلى 8 حالات وهم جرجس غطاس عطا الله، حنان لمعي درياس و ميلاد نظيم جرجس والطفلة لوسيندا كريستيان كمال، بيشوي عبد الملاك عيسى، ونسيم فهيم بخيت و ابراهيم جرجس باخوم ،فى دير الشهيد مارمينا بمريوط بالإضافة الى كريم غطاس أندرواس اخر ضحايا التفجيرات الذى توفى اليوم.