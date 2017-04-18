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فيديو| موسى عن خطوبة متهم بقتل النائب العام: «كان ناقص الرقاصة»

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فيديو| موسى عن خطوبة متهم بقتل النائب العام: «كان ناقص الرقاصة» فيديو| موسى عن خطوبة متهم بقتل النائب العام: «كان ناقص الرقاصة»

التحرير

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استنكر الإعلامي أحمد موسى،  ما شهدته قاعة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، حيث تم عقد خطوبة إحدى الفتيات على أحد المتهمين في ظل مظاهر احتفالية، معقبًا: "كان ناقص الرقاصة بصراحة".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "لا يليق بالمحكمة والأمن عندما يتم السماح بالاحتفال والزغاريد والفرح بالخطوبة.. ده تهريج وبلد بتهزر ودولة لا تطبق عدالة ولا قانون ولا يحدث إلا بمصر.. جايبين في محكمة، ناقص يجيبو رقاصة وطبلة، نحن فى دولة لا يوجد بها عدل ولا عدالة".

وطالب موسى بآليات ردع للمتهمين، ومراعاة دماء الشهداء، وعدم استغلال قاعات المحاكم في إقامة "حفلات الخطوبة".

 

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التحرير

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