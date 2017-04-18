البنك المركزي: 6.34 مليار دولار اعتمادت مستندية لاستيراد منتجات بترولية

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أعلن البنك المركزي عن فتح اعتمادات مستندية بقيمة 6.34 مليار دولار خلال 2016، وجهت لاستيراد منتجات بترولية من الخارج.

ووفقاً للمؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد سجلت الواردات من البترول الخام خلال العام الماضى 2016 نحو 1.063 مليار دولار، فيما سجلت الواردات من منتجات البترول نحو 3.155 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وفي سياق أخر أوضح المركزي في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن حصيلة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي ارتفعت لتسجل 19.2 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن.

ويُذكر أن البنك المركزي قد اتخذ مطلع نوفمبر 2016 عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي، وفقاً لآلية العرض والطلب، وذلك بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وهو ما زاد من حصيلة البنوك من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق الرسمية للضعف تقريباً مقارنة بسعر ما قبل التعويم.