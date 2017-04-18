باريس سان جيرمان يتغلب على ميتز في الدوري الفرنسي

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تغلب فريق باريس سان جيرمان، على مضيفه فريق ميتز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب سانت سيمفوريان، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

افتتح المهاجم الأروجوياني ادينسون كافاني التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة الـ33 من بداية المباراة، قبل أن يضيف ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع ميتز تقليص النتيجه بهدف يان جوفري في الدقيقة الـ78، قبل ان يدركوا التعادل في الدقيقة الـ88 بهدف شيخ دياباتي، وقبل نهاية المباراة استطاع ماتويدي تسجيل هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ92.

بهذه النتيجة يحتل نادي باريس سان جيرمان المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 77 نقطة، بينما بقي ميتز في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.