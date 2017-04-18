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رئيس جامعة بنها: تخصيص مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية للطلاب

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رئيس جامعة بنها: تخصيص مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية للطلاب رئيس جامعة بنها: تخصيص مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية للطلاب

مصراوي Masrawy

الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قرر الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، تخصيص مليون جنيه؛ لدعم 40 مشروعًا بحثيًا لطلاب الجامعة بواقع 25 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وقال "القاضي" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "لدينا قناعة كاملة بقدرات طلابنا على الابتكار، وتقديم الجديد في مجالات البحث العلمي، كما نؤمن بقدرة طلاب جامعة بنها على المشاركه الإيجابيه في صنع مستقبل وطنهم".

وأضاف: "سيتم تخصيص مبالغ أخرى لدعم مزيد من المشروعات البحثية الجديدة والابتكارات التي يقدمها أبناء الجامعة من الطلاب".

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