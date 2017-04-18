رئيس لجنة الدفاع بـ"الدوما" الروسي: مستعدون لدعم سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع والأمن، فيكتور أوزيروف، أن مجلس الاتحاد الروسي "لمجلس الأعلى للبرلمان" مستعد لبحث قانون حول سحب الجنسية الروسية من الأشخاص المدانين بتهم الإرهاب.

وقال أوزيروف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء : "أعتقد بأن مشروع القانون لن يحظى بتأييد في البرلمان فحسب، بل وفي المجتمع"، مؤكدا أن مجلس الاتحاد سيدرسه بصورة عاجلة وسيدعمه.

يُذكر أن نواب مجلس الدوما "المجلس الأدنى للبرلمان" قدموا مشروع قانون، يجيز سحب الجنسية الروسية من الأشخاص المدانين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.