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«ميدو» يكشف حقيقة طلب التعاقد مع كريم نيدفيد

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«ميدو» يكشف حقيقة طلب التعاقد مع كريم نيدفيد «ميدو» يكشف حقيقة طلب التعاقد مع كريم نيدفيد

التحرير

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كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، حقيقة طلب التعاقد مع كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "ميدو" في تصريحات إذاعية لبرنامج "مسا " مع الإعلامي أحمد شوبير: "كريم نيدفيد لاعب كويس جدًا وكان له تجربة ناجحة سابقة مع دجلة، ولكن أنا ضد فكرة استعارة اللاعبين من الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "أفضل منح الفرصة لناشئي وشباب الفريق بدلًا من استعارة اللاعبين من الأهلي والزمالك، خاصة وأننا نمتلك في دجلة قطاع ناشئين قوي جدًا، وأرى أن الاستفادة تعود علي الفريق الذي يعير اللاعبين أكثر من الفريق الذي يضمهم".

وأتم: "العام المقبل سيتم التعاقد مع 5 أو 6 لاعبين أصحاب خبرات كبيرة منهم 2 أفارقة".

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التحرير

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