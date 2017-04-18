من «الويشي» لـ«عتنر».. لاعبو «دوري المظاليم» بقمصان الأهلي

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تداولت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، أنباء عن حصول الأهلي على توقيع محمد عنتر، صانع ألعاب فريق الأسيوطي، الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز الموسم القادم من القسم الثاني، والمنضم مؤخراً لمنتخب المحليين تحت قيادة المدير الفني هاني رمزي.

وقد أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه مهتم بالفعل بضم اللاعب وأنه يتابعه خلال الفترة الماضية.

ليست هذه المره الأولى التي يتعاقد فيها النادي الأهلي مع لاعب من القسم الثاني، حيث تعاقد خلال تاريخه مع العديد من الصفقات من دوري القسم الثاني، ولكن هؤلاء اللاعبين لم يكونوا على المستوى الفني المتوقع ولم يكتب لهم النجاح والاستمرار في صفوف المارد الأحمر.

ونستعرض لكم في السطور الأتية أبرز الصفقات التي أبرمها الأهلي من القسم الثاني خلال الـ10 أعوام الماضية...

- إسلام سري

انتقل إسلام سري الذي يشغل مركز الظهير الأيمن من سوهاج إلى الأهلي في يناير 2015، ولكن الجهاز الفني للأهلي قرر إعارة اللاعب لنادي بتروجيت في نفس فترة الانتقالات، وبعد نهاية فترة إعارته، قرر الأحمر الاستغناء عن سري لنادي بلدية المحلة، ثم انتقل منه إلى النصر للتعدين، ويلعب الآن في صفوف نادي سموحة.

- علاء شعبان

صانع ألعاب الحمام انتقل إلى الأهلي في 2009، لم ينجح في حجز مكان في الفريق، فخرج معارًا إلى نادي حرس الحدود، وانتهى به المطاف خارج أسوار الأهلي، لينتقل بعد ذلك إلى أندية الجونة، المصري، المقاصة، حرس الحدود، فاركو وطنطا.

- أحمد علي

ظهير أيمن نادي المنصورة، انتقل الى النادي الأهلي في 2008، كان من العناصر المبشرة في بداية فترته مع الأهلي، كما كان من المتوقع أن يحجز مركز الظهير الأيمن في النادي لخلافة إسلام الشاطر، ولكن لم يستمر اللاعب في مستوى يليق بالنادي الأهلي، فقرر الجهاز الفني للاهلي إعارته لنادي الاتحاد السكندري في 2010، ثم أعاره لنادي اتحاد الشرطة في 2011، قبل أن ينتقل لنادي مصر للمقاصة بعقد شراء في 2012، ويلعب الآن في صفوف نادي المقاولون العرب منذ 2014.

- عبد الحميد أحمد

ظهير أيسر نادي وادي دجلة، انتقل للنادي الأهلي على سبيل الإعارة في 2008، ولكن اللاعب لم ينجح في الظهور بمستوى لائق، ولم ينجح في حجز مكان في تشكيل النادي، ليصرف الجهاز الفني النظر عن اللاعب، الذي انتقل بعدها لنادي الجونة في 2009.

- طارق سعد

صانع ألعاب نادي الشرقية للدخان، انتقل للنادي الأهلي في 2006، أطلق عليه الجميع لقب "بركات الجديد" دون أن يراه أحد خلال المباريات الرسمية، ولم يشارك اللاعب تقريبا في أي مباراة مع الفريق الأول واكتفى باللعب في صفوف الشباب، ثم انتقل للعب في أندية المقاولون، ثم عاد إلى صفوف الشرقية للدخان قبل أن ينتقل لنادي النصر ومنتخب السويس.

- رامي ربيع

مهاجم الشرقية للدخان، انتقل لصوف النادي الأهلي في 2006، في الفترة التي شهدت تولي مانويل جوزيه الإدارة الفنية للفريق بجانب الجيل الذهبي للقلعة الحمراء من لاعبين على رأسهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لم يستطع اللاعب إثبات نفسه ليرحل عن المارد الأحمر بعد موسم واحد فقط، لعب بعد ذلك في صفوف المقاولون، الجونة، الاتحاد، المنيا وأسوان.

- إسلام الفار

صانع ألعاب فريق نجوم المستقبل، انتقل للنادي الأهلي مطلع الموسم الجاري 2016، ولوجود العديد من اللاعبين الذي يشغلون نفس المركز، قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي إعارة الفار لنادي أسوان، وسوف يحدد الأهلي مصير اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.

- محمد خلف

قلب دفاع نادي النصر، كان يجيد اللعب في مركز الليبرو وخط الوسط المدافع، انتقل للنادي الأهلي في 2009، على أمل أن يعوض عماد النحاس، ولكن مستوى اللاعب جاء عكس التوقعات، فأعاره الأهلي للنادي الإسماعيلي قبل الاستغناء عنه، لينتقل لنادي الترسانة، ثم المقاولون العرب والاتحاد السكندري.

- وائل شفيق

ظهير أيسر نادي سموحة، انتقل للنادي الأهلي في 2009، لم يقتنع به حسام البدري، فأعاره الأهلي لنادي المنصورة، ثم قرر الأهلي الاستغناء عنه لينتقل إلى صفوف نادي المصرية للاتصالات.

- محمود رزق

مدافع نادي المنصورة، انتقل للنادي الأهلي في 2015، وخرج في إعاره لمدة موسمين مع فريق الإنتاج الحربي.

- رضا الويشي

مهاجم السكة الحديد، أثار ضجة واسعة بعد انتقاله للنادي الأهلي في 2007، ولقب بـ"عمرو ذكي الجديد"، توقع الكثير تألق اللاعب، ولكن الويشي لم يكن عند حسن ظن الجميع، ولم يستطيع حجز مكان في تشكيلة مانويل جوزيه، ليستغني عنه النادي الأهلي، وينتقل بعدها للعب في أندية المقاولون، الإنتاج الحربي، القوة الجوية العراقي، تيلفونات بني سويف، الطلبه العراقي والفيصلي الأردني.