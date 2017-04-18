أمين "البحوث الإسلامية": مبادرة "احترام الإنسان" تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة احترام الإنسان التي أطلقها المجمع على مستوى الجمهورية هي مبادرة مفتوحة وممتدة وليست موسمية ولا تمثل رد فعل تجاه الأحداث الجارية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أن مبادرة احترام الإنسان تستهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والموروثة لدى المواطنين والتي انتشرت عبر الفضائيات ببث ثقافة كراهية الآخر وعدم احترام غير المسلم وفرض الوصاية على العقول باسم الجنة والنار.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لتكريم الله عز وجل للإنسان بمنحه حرية اختيار الفكر والعقيدة، مشيرًا لضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة الثقافية لفرض آراء معينة على الناس.​