وزير الداخلية يحيل أفراد تأمين محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام للتحقيق بسبب "الخطوبة"

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، قرارا بإيقاف أفراد تأمين قاعة محاكمة المتهمين في اغتيال النائب العام المسشار هشام بركات؛ لسماحهم بإقامة خطوبة في القاعة.

وقال طارق عطية، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد " ببرنامج "على مسؤوليتي"، إن التجاوز يجب مواجهته بكل حزم وحسم.

وأضاف "عطية"، أنه تم إحالة الأمر إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق في الواقعة، وفرض الانضباط والالتزام داخل قاعة المحكمة.