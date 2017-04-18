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فيديو| جنايات القاهرة: «عوار دستوري» سبب رفض مشروع الهيئات القضائية

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فيديو| جنايات القاهرة: «عوار دستوري» سبب رفض مشروع الهيئات القضائية فيديو| جنايات القاهرة: «عوار دستوري» سبب رفض مشروع الهيئات القضائية

التحرير

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قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن مجلس الدولة رفض مشروع الهيئات القضائية، لوجود شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أن «المشروع مخالف للدستور».

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، :«رفض المجلس كان أمر متوقعا»، موضحا أن دعوة البرلمان لشيوخ القضاة للقاء بالمجلس لإنهاء أزمة " السلطة القضائية" أمرا صائبا.

وتابع:"لا يجوز أن توجد خصومة أو مواجهة بين السلطة التشريعية والقضائية، لأن جميع سلطات الدولة التشريعية وكافة مؤسسات الدولة تعمل من خلال الدستور، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول هذا المشروع لا يوجد منتصر أو مهزوم فالدولة يجب أن تنتصر في النهاية".

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التحرير

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