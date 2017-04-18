«عبد العال» يلتقي رئيس نادي القضاة لمناقشة تداعيات «الهيئات القضائية»

التحرير

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التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التداعيات الأخيرة بشأن التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وكشفت مصادر لــ«التحرير»، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية سلم البرلمان مشروع قانون جديد بتعديل قانون النيابة الإدارية، على أن يتم إحالته خلال أيام إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

كما استقبل رئيس مجلس النواب، رئيس الائتلاف الوطنى العراقى والوفد العراقى المصاحب، فى حضور وكيل البرلمان السيد محمود الشريف، وعدد من رؤساء اللجان النوعية، ممثله فى اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام للمجلس.