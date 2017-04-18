«التعليم العالي» تستعرض الخطط الاستثمارية للهيئات البحثية

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عقد المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع لوزارة التعليم العالي، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض الخطط الاستثمارية للعام الحالي 2016/2017.

ويناقش الاجتماع أهم المشروعات البحثية، التي تم تنفيذها والموازنة الاستثمارية الخاصة بكل مركز أو معهد بحثى، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التعليم العالي، في بداية الاجتماع قدم المجلس التهنئة للدكتورة مها الدملاوى بمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء بتعيينها مديراً لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لمدة أربع سنوات.

وأشار البيان إلى موافقة المجلس خلال الاجتماع على تشكيل اللجنة الخاصة باختيار عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة التابع لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

ولفت البيان إلى موافقة المجلس أيضًا على اختيار اللجنة الخماسية المشكلة لاختيار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وخلال الجلسة استعرض رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وكذلك التجهيزات والمعامل والآنشاءات والمعدات التى تم شراؤها لتطوير الأداء بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحيثة مما يساهم فى الارتقاء بالعملية البحثية، ورفع كفاءة المنظومة البحثية لتحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع.

وطالب الوزير رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية مع بداية السنة المالية الجديدة بوضع خطط بحثية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وربطها بالمشتريات وأوجه الصرف بكل معهد ومركز بحثي بهدف تعظيم العائد من المصروفات وتحقيق استغلال أفضل لموارد الدولة، وكذلك تحديد الاحتياجات الفعلية بالتخصصات الفنية المطلوبة والأولويات.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية العامة للبحث العلمي يجب أن تتماشى مع خطة التنمية بالدولة، فهدفنا أن نصل لأبحاث علمية قابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع بما يحقق أكبر نفع للمجتمع.

حضر الاجتماع الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، والدكتور ياسر رفعت القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات.