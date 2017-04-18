نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب إهمال عمال اليومية

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تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بشأن إهمال وتهميش الدولة لــ6 مليون عامل «يومية»، مشيرة إلى أن تصنيفهم ضمن 26% تحت خط الفقر.

وقالت إيناس، فى طلبها، إن 40% من عمال مصر يعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، حياتهم خارج خدمة الحكومة تماما، ومشكلاتهم خارج أجندة اهتمام البرلمان، لافتًة إلى أن ما يتعرض له عمال اليومية من قهر وظلم يومي يخالف ما جاء به الدستور المصري الذي أنصف حقوق العمال في المادتين 12 و13 اللتين تنصان على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلَّا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وتابعت «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، فضلا عن حق المواطن في حياة كريمة يكفله الدستور، بتوفير العمل والمسكن والرعاية الصحية».

وطالبت عضو مجلس النواب، بمساءلة وزيرة التضامن الاجتماعي بسبب الإهمال والتهميش الذي تعرضت له هذه الفئة، داعية إلى وجود تأمين صحى نتيجة المخاطر التي يتعرضون لها كل يوم، وكذلك تأمينات اجتماعية.